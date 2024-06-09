Шавкат Рахмонов выбрал следующего соперника в UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой, после новости о травме австралийского файтера Джека Делла Маддалены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"ДДМ травмирован, а Усман и Колби — не хотят. Я готов встретиться с победителем боя Леона против Белала", — написал Рахмонов в соцсети Х.

Напомним, англичанин Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе. Они станут хедлайнерами 304-го номерного турнира UFC, который пройдет 28 июля в Манчестере (Англия).

Ранее ожидалось, что Джек Делла Маддалена станет следующим соперником Шавката Рахмонова. Однако позже стало известно о травме Маддалена. На данный момент Рахмонов занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе.