Стало известно новое место проведения боя за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

По последней информации, в качестве локации руководство UFC рассматривает Канаду. Именно там Шавкат Рахмонов может стать первым казахстанцем, завоевавшим пояс лучшей организации мира.

Напомним, ранее сообщалось, что местом проведения боя станет Чикаго. Это малая родина Белала Мухаммада. Но, как передают близкие к файтерам источники, сейчас разрабатывается другой вариант.