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Шавкат Рахмонов встретился с известным боксёром

Сегодня, 17:42
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instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Именитый боец смешанных единоборств из Казахстана Шавкат Рахмонов встретился с популярным боксером-профессионалом Батыром Джукембаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в инстаграме Джукембаев опубликовал фотографию с Рахмоновым и оставил следующее описание: "С братом!".

 
 
 
 
 
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Публикация от BATYR777 (@batyr_jukembaev)

Ранее Джукембаев также  встретился с бывшим чемпионом мира в средней весовой категории Геннадием Головкиным, который показал ему пару комбинаций.

Отметим, что свой последний на сегодняшний день бой в UFC Шавкат провел в декабре 2023-го года, когда он задушил американца Стивена Томпсона во втором раунде.

 

 

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