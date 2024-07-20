Шавкат Рахмонов встретился с известным боксёром
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
59Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Именитый боец смешанных единоборств из Казахстана Шавкат Рахмонов встретился с популярным боксером-профессионалом Батыром Джукембаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На своей странице в инстаграме Джукембаев опубликовал фотографию с Рахмоновым и оставил следующее описание: "С братом!".
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Ранее Джукембаев также встретился с бывшим чемпионом мира в средней весовой категории Геннадием Головкиным, который показал ему пару комбинаций.
Отметим, что свой последний на сегодняшний день бой в UFC Шавкат провел в декабре 2023-го года, когда он задушил американца Стивена Томпсона во втором раунде.
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