Шавкат Рахмонов столкнулся с проблемой перед топовым боем в UFC

Фото: instagram/shavkatrakhmonov94



Журналист MMA Junkie Дэн Том предрекает казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову трудности в поединке с американцем Джеффом Нилом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Шавкат Рахмонов встречается с левшой Джеффом Нилом, но казахстанскому бойцу не хватает опыта против левшей уровня UFC. Я правда посмотрел нарезки с участием Рахмонова и не увидел на этих примерах ярко выделенных левшей", — отметил эксперт.

Бой Шавкат Рахмонов — Джефф Нил состоится в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе в воскресенье, 5 марта, ориентировочно в 9:40 по астанинскому времени.

Отметим, при взвешивании Нил не сумел уложиться в рамки полусредней весовой категории, показав на весах 175 фунтов (79,37 кг), перевес составил два килограмма.

Менеджер Рахмонова Дэниел Рубенштейн в своем твиттере написал важную деталь о предстоящем поединке: Шавкат принял решение принять поединок и "спасти" его от отмены, таким образом, американец отдаст 30 процентов своего гонорара казахстанцу.