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Шавкат Рахмонов столкнулся с проблемами в UFC
Журналист CBS Sports Люк Томас отметил некоторые аспекты прошедшего недавно боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Шавкат Рахмонов очень любит левый хук снизу, но Джефф Нил постоянно его нейтрализовывал, поэтому Рахмонову пришлось придумывать другие варианты. Также статистически Нил — охотник за головами. За бой у него считаные удары по корпусу. Но он — сокрушительный панчер, и несмотря на все достоинства Рахмонова — а их много — стиль Нила был него проблемой", — подчеркнул Томас.
Напомним, сегодня на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" "удосрочил" в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений. После чего Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.
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