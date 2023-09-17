Шавкат Рахмонов рассказал о следующем бое в UFC

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов заявил, что может провести следующий поединок в октябре в Абу-Даби или в ноябре в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport-express.ru.

"Я могу выступить на UFC 294 или UFC 295", — написал Рахмонов в соцсети X.

UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, а UFC 295 — 11 ноября на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, США.

Рахмонов провёл в промоушене пять боев. В прошлом поединке он победил Джеффа Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе, США.