Шавкат Рахмонов рассказал о следующем бое в UFC
Сегодня, 14:46
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Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
188Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов заявил, что может провести следующий поединок в октябре в Абу-Даби или в ноябре в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport-express.ru.
"Я могу выступить на UFC 294 или UFC 295", — написал Рахмонов в соцсети X.
UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, а UFC 295 — 11 ноября на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, США.
Рахмонов провёл в промоушене пять боев. В прошлом поединке он победил Джеффа Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе, США.
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