Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, занимающий второе место в рейтинге полусреднего веса UFC, не сможет провести титульный бой против Белала Мухаммада, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмен сообщил, что получил травму и не успеет восстановиться к поединку, который был запланирован на май 2025 года.

Теперь чемпионский бой за пояс пройдет между Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Их встреча состоится 10 мая в Монреале (Канада).

После официального анонса UFC Рахмонов прокомментировал ситуацию в соцсети Х:

"Большое спасибо UFC за то, что изначально предложили мне возможность подраться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов к маю. Я встречусь с победителем позже в этом году!"

Напомним, что Шавкат Рахмонов стал главным претендентом на титул после победы над ирландцем Иэном Гэрри в декабре 2024 года. Теперь казахстанский боец надеется на шанс сразиться с победителем майского боя в конце 2025 года.