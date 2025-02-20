  • 20 Февраля, 10:56
  • BAIGENEWS

Шавкат Рахмонов пропустит титульный бой в UFC

Боец получил травму.

Сегодня, 10:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
112
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, занимающий второе место в рейтинге полусреднего веса UFC, не сможет провести титульный бой против Белала Мухаммада, передаёт BaigeNews.kz.  

Спортсмен сообщил, что получил травму и не успеет восстановиться к поединку, который был запланирован на май 2025 года.

Теперь чемпионский бой за пояс пройдет между Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Их встреча состоится 10 мая в Монреале (Канада).

После официального анонса UFC Рахмонов прокомментировал ситуацию в соцсети Х:

"Большое спасибо UFC за то, что изначально предложили мне возможность подраться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов к маю. Я встречусь с победителем позже в этом году!"

Напомним, что Шавкат Рахмонов стал главным претендентом на титул после победы над ирландцем Иэном Гэрри в декабре 2024 года. Теперь казахстанский боец надеется на шанс сразиться с победителем майского боя в конце 2025 года.

Самое читаемое

Наверх