Шавкат Рахмонов принял бой с чемпионом UFC и назвал дату

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов высказался о возможном поединке с американцем Белалом Мухаммадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"На самом деле мне уже предложили [UFC] бой с Белалом, и я принял его. Но, к сожалению, он отказался драться со мной из-за проблем со временем. Он не был готов защищать свой пояс в то время. Так что посмотрим, что произойдет, и когда он будет готов, чтобы я смог с ним сразиться. До того, как он стал чемпионом, и после того, как он выиграл пояс, он говорил, что будет действующим чемпионом и будет чаще защищать свой пояс, но на данный момент он не подтвердил то, что сказал", — сказал Шавкат Рахмонов.

Он также назвал возможную дату поединка.

"В октябре, в карде турнира UFC 307 в Солт-Лейк-Сити. Я не знаю, что сейчас происходит с Белалом, и когда он будет готов. Если они скажут драться в декабре или январе, я буду готов. Если они скажут в апреле, мае — это не имеет значения. Я уже заслуживаю того, чтобы драться за пояс. Я уже обеспечил себе место, и я просто удостоверюсь, что буду готов к бою. Так что, когда бы он ни был готов, я в деле", — заявил Рахмонов.

Напомним, Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов задушил во втором раунде Стивена Томпсона.