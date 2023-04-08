Шавкат Рахмонов послал в нокдаун китайского бойца UFC

Фото: sports.kz

В Сети появилось видео жесткого спарринга непобеждённого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова с китайцем Ли Цзинляном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов провел спарринг с китайским файтером в ходе своей подготовки к бою с американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой казахстанца сабмишеном в третьем раунде.

В ходе тренировочного занятия "Номад" жёстко попал по лицу Цзинляна, из-за чего тот попятился назад и едва не упал, столкнувшись с другим бойцом в зале.