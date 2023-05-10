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Шавкат Рахмонов помог Асу Алмабаеву подписать контракт с UFC
Асу Алмабаев, известный боец смешанных единоборств, рассказал о разговоре с президентом лучшего промоушна мира UFC Даной Уайтом перед подписание контракта с лигой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Шавкат закончил бой потом мы зашли в октагон и смотрю Дана Уайт тоже заходит. У меня были слова, которые я заучил заранее, думал, что скажу их, когда увижу его. Потом на английском сказал ему: "Я следующий, новая звезда из Казахстана, наилегчайший дивизион!". Он сказал: "Ок, ок". Я сразу сказал менеджеру моему, что он согласился, хотя, конечно, он на эмоциях сказал это. Затем, конечно, и Шавкат за меня пару слов сказал. Тяжело было на самом деле войти туда, много было волнительных вещей", — сказал Алмабаев в телепрограмме "Тунгi студияда".
Напомним, что в своем предыдущем бою Шавкат Рахмонов одолел американского файтера Джеффа Нила, после чего Дана Уайт заявил, что в разработке находится поединок "Номада" с Белалом Мухаммадом. Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.
Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду".
После боя спортивный менеджер Саят Абдрахманов в сторис на своей странице в Instagram опубликовал фото, как симпатичная американка берет интервью у Шавката Рахмонова с комментарием "Блондинки его любят".
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