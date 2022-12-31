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Sports.kz Сегодня, 06:31
286
Сегодня, 06:31
286
Фото: Sports.kz

Шавкат Рахмонов получил плохую новость после срыва своего боя в UFC

Журналист MMA Fighting Майк Хек поделился пессимистичными новостями касательно участия казахстанского бойца Шавката Рахмонова в карде турнира UFC Fight Night 217, который пройдет 14 января в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  Sports.kz.

После снятия американца Джеффа Нила с боя из-за травмы возникла необходимость поиска нового соперника для "Номада". Американец Брайан Барберена вызвался на бой с Рахмоновым и получил утвердительный ответ, но позже сообщил в соцсетях о том, что он не выйдет на замену.

"Кроме того, мне сказали, что "маловероятно", что Рахмонов останется в карде. Кто знает, изменится ли что-то, но выглядит не очень хорошо", — написал Хек в твиттере.

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#Шавкат Рахмонов #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:31
286
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