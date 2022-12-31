Шавкат Рахмонов получил плохую новость после срыва своего боя в UFC

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Журналист MMA Fighting Майк Хек поделился пессимистичными новостями касательно участия казахстанского бойца Шавката Рахмонова в карде турнира UFC Fight Night 217, который пройдет 14 января в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



После снятия американца Джеффа Нила с боя из-за травмы возникла необходимость поиска нового соперника для "Номада". Американец Брайан Барберена вызвался на бой с Рахмоновым и получил утвердительный ответ, но позже сообщил в соцсетях о том, что он не выйдет на замену.