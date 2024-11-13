Шавкат Рахмонов получил нового соперника на UFC 310
Сегодня, 04:24
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Сегодня, 04:24Сегодня, 04:24
95Фото: UFC
Топовый и непобеждённый боец UFC Шавкат Рахмонов проведёт бой против бывшего обладателя титула чемпиона UFC в весовой категории до 77 килограммов нигерийца Камару Усмана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок в рамках турнира UFC 310 состоится 8 декабря в американском Лас-Вегасе.
На турнире UFC 310 Шавкат должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем.
Вскоре многие бойцы, в том числе и Камару Усман, заявили о своей готовности подраться с казахским бойцом.
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