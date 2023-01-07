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  • Шавкат Рахмонов оказался в ТОП-5 самых многообещающих бойцов UFC
instagram/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 20:26
67
Сегодня, 20:26
67
Фото: instagram/shavkatrakhmonov94

Шавкат Рахмонов оказался в ТОП-5 самых многообещающих бойцов UFC

Британское издание GogoPlata MMA опубликовало список бойцов UFC, за которыми нужно пристально следить в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

У мужчин в этот список вошли казахстанский файтер Шавкат Рахмонов, представитель Испании Илия Топурия, ирландец Иэн Гэрри, американский проспект Бо Никал; у женщин — мексиканка Ясмин Хауреги.

Напомним, Шавкат Рахмонов вернется в октагон 4 марта — он сразится с американцем Джеффом Нилом. Изначально этот поединок должен был состояться 15 января, однако Нил получил травму и был вынужден сняться. 

На данный момент у Рахмонова четыре боя в UFC и четыре досрочные победы. 

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#спорт #Шавкат Рахмонов
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:26
67
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