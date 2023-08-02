Шавкат Рахмонов обратился к сопернику после отмены боя

Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Американский боец UFC Келвин Гастелум (18-8), с которым должен был провести поединок непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0), сообщил об отмене боя, передает Vesti.kz.

Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

"К сожалению, я получил травму и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/перенесен", - написал американец.

"Ты забыл упомянуть, что у тебя также проблемы с диетой", - написал после новости об отмене боя Шавкат Рахмонов в Twitter добавив эмодзи, изображающий бурито.