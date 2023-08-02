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Сегодня, 06:34
73
73Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Шавкат Рахмонов обратился к сопернику после отмены боя
Американский боец UFC Келвин Гастелум (18-8), с которым должен был провести поединок непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0), сообщил об отмене боя, передает Vesti.kz.
Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).
"К сожалению, я получил травму и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/перенесен", - написал американец.
"Ты забыл упомянуть, что у тебя также проблемы с диетой", - написал после новости об отмене боя Шавкат Рахмонов в Twitter добавив эмодзи, изображающий бурито.
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