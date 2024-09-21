Шавкат Рахмонов назвал дату боя за титул чемпиона UFC

Боец полусреднего веса UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов заявил, что ожидает боя против чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада в декабре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

"Думаю, следующий чемпионский должен быть. Я заслуживаю! Белал тоже вроде не против, только тянет что-то. Думаю, декабрь будет для нас обоих идеальным. Усману предлагали — он отказался. С Хамзатом не сможем, потому что он в другом весе выступает. А так в 77 кг мне без разницы с кем. Мне интересен пояс!", — сказал Рахмонов в интервью блогеру Мухаммеду Бердиеву.