Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов неожиданно проиграл решением судей британцу Майклу Пэйджу и прервал серию из пятнадцати побед.

Таким образом, непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов лишился конкурента с "чистым" рекордом, который выступает в UFC. Что касается самого Рахмонова, то у него семь побед в крупнейшем промоушне (шесть из них — досрочно). Свой следующий бой Шавкат должен провести против чемпиона в полусреднем весе, американца Белала Мухаммада.