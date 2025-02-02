Шавкат Рахмонов лишился конкурента в UFC
"Шара Буллет" сенсационно проиграл впервые в карьере.
Сегодня, 13:36
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Сегодня, 13:36Сегодня, 13:36
241Фото: instagram.com/shavkatrahkmonov9
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Магомедов неожиданно проиграл решением судей британцу Майклу Пэйджу и прервал серию из пятнадцати побед.
Таким образом, непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов лишился конкурента с "чистым" рекордом, который выступает в UFC. Что касается самого Рахмонова, то у него семь побед в крупнейшем промоушне (шесть из них — досрочно). Свой следующий бой Шавкат должен провести против чемпиона в полусреднем весе, американца Белала Мухаммада.
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