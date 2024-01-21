Шавкат Рахмонов лишился единоличного лидерства в рейтинге UFC

Казахстанского бойца Шавката Рахмонова догнали в рейтинге непобежденных файтеров в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это сделал российский боец полулегкого веса Мовсар Евлоев, который сегодня утром по времени Астаны единогласным решением судей одолел в кровавом поединке британца Арнольда Аллена в главном карде турнира UFC 297 в Торонто (Канада).

Таким образом, Рахмонов и Евлоев теперь вместе возглавляют рейтинг не знающих поражений бойцов в UFC, имея одинаковый рекорд — 18-0. Однако, стоит отметить, что казахстанец завершал все свои поединки досрочно, что не скажешь о послужном списке Мовсара.

Напомним, казахстанец победил американца Стивена Томпсона досрочно — удушающим приёмом во втором раунде из трёх запланированных. Между тем, это вторая в прошлом году победа Рахмонова над соперником из США. В марте на турнире UFC 285 казахстанец "удосрочил" американца Джеффа Нила. После чего Шавката официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Ранее "Номад" высказался на тему нашумевшего российского сериала "Слово пацана". А недавно Шавкат дал любопытное интервью журналистке и бывшей модели журнала Playboy Нине Мари Даниэль. Отвечая на вопросы, казахстанец даже пообещал спасти Землю от атаки инопланетян.