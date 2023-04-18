Шавкат Рахмонов кардинально сменил имидж

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов резко сменил внешность, передаёт BaigeNews.kz.

В своём Instagram спортсмен опубликовал фотографию с хаджа в Мекке. На снимке Шавкат предстал с побритой налысо головой.

Напомним, что в своем предыдущем бою Шавкат Рахмонов одолел американского файтера Джеффа Нила, после чего Дана Уайт заявил, что в разработке находится поединок "Номада" с Белалом Мухаммадом. Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду".

После боя спортивный менеджер Саят Абдрахманов в сторис на своей странице в Instagram опубликовал фото, как симпатичная американка берет интервью у Шавката Рахмонова с комментарием "Блондинки его любят".