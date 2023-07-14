Шавкат Мирзиёев в третий раз стал президентом Узбекистана

Фото: uza.uz

Сегодня, 14 июля, в Ташкенте проходит совместное заседание законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного президента Республики Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УзА.

Шавкат Мирзиёев торжественно принял присягу и вступил в должность президента страны. Он был награжден президентским высоким знаком и флагом.

Кроме того, ему вручены высший знак и штандарт президента.