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uza.uz Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30
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Фото: uza.uz

Шавкат Мирзиёев в третий раз стал президентом Узбекистана

Сегодня, 14 июля, в Ташкенте проходит совместное заседание законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного президента Республики Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на УзА.

Шавкат Мирзиёев торжественно принял присягу и вступил в должность президента страны. Он был награжден президентским высоким знаком и флагом.

Кроме того, ему вручены высший знак и штандарт президента.

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Сегодня, 14:30
240
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