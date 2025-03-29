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Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан

Высокого гостя встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня, 12:09
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09
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Фото: Акорда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту Алматы высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня президенты проведут неформальную встречу и посетят ряд объектов города.

Видео: ТРК Президента РК

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