Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан
Высокого гостя встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня, 12:09
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Сегодня, 12:09Сегодня, 12:09
100Фото: Акорда
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
В аэропорту Алматы высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня президенты проведут неформальную встречу и посетят ряд объектов города.
Видео: ТРК Президента РК
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