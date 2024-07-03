Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
127Фото: Акорда
Президента Республики Узбекистан, прибывшего в столицу Казахстана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в аэропорту встретил Премьер-Министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Узбекистан является страной-участницей ШОС с момента основания организации в 2001 году.
“На сегодня Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил почти $4,5 млрд. При этом за 4 месяца текущего года взаимная торговля достигла $1,2 млрд. На Узбекистан приходится порядка 57% всего товарооборота нашей республики в Центральной Азии”, - говорится в сообщении.