Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Президента Республики Узбекистан, прибывшего в столицу Казахстана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в аэропорту встретил Премьер-Министр Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Узбекистан является страной-участницей ШОС с момента основания организации в 2001 году.