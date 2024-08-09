Шавкат Мирзиёев отметил усилия Казахстана, направленные на укрепление регионального взаимодействия

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева "за традиционно радушный приём и прекрасную организацию саммита" в Астане. Он также отметил усилия Казахстана, направленные на укрепление регионального взаимодействия, передаёт BaigeNews.kz.

"Хотел бы особо отметить ваши активные усилия, направленные на укрепление регионального взаимодействия, продвижение общих интересов наших стран. В вашей программной статье "Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию", опубликованной накануне, вы представили глубокий анализ нашей совместной работы и видения перспектив региональной кооперации на новом этапе", - сказал Мирзиёев, обращаясь к президенту Казахстана.

Напомним, в Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.