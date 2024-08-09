Шавкат Мирзиёев отметил усилия Казахстана, направленные на укрепление регионального взаимодействия
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева "за традиционно радушный приём и прекрасную организацию саммита" в Астане. Он также отметил усилия Казахстана, направленные на укрепление регионального взаимодействия, передаёт BaigeNews.kz.
"Хотел бы особо отметить ваши активные усилия, направленные на укрепление регионального взаимодействия, продвижение общих интересов наших стран. В вашей программной статье "Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию", опубликованной накануне, вы представили глубокий анализ нашей совместной работы и видения перспектив региональной кооперации на новом этапе", - сказал Мирзиёев, обращаясь к президенту Казахстана.
Напомним, в Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: над 16-летней девочкой издевались в Кызылорде
- О состоянии родившей 19-го ребенка жительницы Петропавловска рассказали в облздраве
- Токаев опубликовал статью о ренессансе Центральной Азии
- Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль Олимпиады-2024
- Информацию о разовой выплате казахстанцам прокомментировали в Минтруда