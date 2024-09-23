Шашечки или ехать: Чем не угодили таксисты и причём тут автобусные парки

Этот выпуск посвящён частным перевозчикам - такси, к качеству и, конечно, безопасности работы которых оставались, остаются и какое-то время наверняка ещё будут оставаться большие и не очень, часто хаотичные, как и сам рынок перевозок, вопросы. Но первое, что мы попытаемся прояснить – это резонансный скандальчик, который, прошлым летом, спровоцировал сам министр транспорта. Помните, как публично было объявлено, что цитирую: "прорабатывается предложение по запрету для агрегаторов такси возить пассажиров между городами, дальше 50-ти километров". Ох и шуму тогда в соцсетях поднялось… Ещё бы, отпускной сезон, ж/д вагонов не хватает, на самолёты билетов вовсе не достать, а тут вдруг, такое мягко говоря, странное предложение министра Карабаева, которое он, спустя месяц, сам же и опроверг. А зачем тогда заявлял, спросите? Зачем сделал в прессу тот самый вброс? Оказывается, всё это было адресовано не нам с вами, а владельцам такси-агрегаторов, чтобы не расслаблялись… Надо же какая у Карабаева нестандартная министерская тактика, правда? Тем более, что это, судя по всему, сработало! Потому как профильное ведомство уже отчиталось, что с нового года, например, праворульные такси, будут лишены права частного извоза через приложения агрегаторов. А кроме этого, для всех остальных таксистов, министерство транспорта намерено ввести сразу ряд требований, прежде чем они получат право выезжать на линию: обязательная регистрация в госреестре Egov, ужесточение по техосмотру и даже обязательное медицинское медосвидетельствование перед каждым выездом на работу. Как всё это заработает на практике пока не ясно, но заработает, как публично пообещал министр Карабаев, уже точно в следующем году.