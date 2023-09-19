Шарлапаев высказался о возможном росте цен на жильё в Астане

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, что будет с ценами на жильё в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Канат Шарлапаев заявил о снижении инфляционного давления.

"Спрос замедлился, как уже говорили ваши коллеги, в связи со снижением объёмов государственных программ по финансированию ипотеки, соответственно, технических предпосылок для роста цен на жильё в Астане мы пока не видим", - заявил министр.

Ранее сообщалось о планах ввести ограничение на ввод нового жилья в столице на фоне дефицита инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло-электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков.