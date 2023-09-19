  • 19 Сентября, 12:33
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Шарлапаев высказался о возможном росте цен на жильё в Астане

Сегодня, 12:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 12:23
Сегодня, 12:23
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Фото: baigenews.kz

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции  в правительстве рассказал, что будет с ценами на жильё в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Канат Шарлапаев заявил о снижении инфляционного давления.

"Спрос замедлился, как уже говорили ваши коллеги, в связи  со снижением объёмов государственных программ по финансированию ипотеки, соответственно, технических предпосылок для роста цен на жильё в Астане мы пока  не видим", - заявил министр.

Ранее сообщалось о планах ввести ограничение на ввод нового жилья в столице на фоне дефицита инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло-электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков.

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