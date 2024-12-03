Шарлапаев: Цены на социальное жильё будут контролироваться

Государство гарантирует, что цены на социальное жильё будут контролироваться в связи с изменениям курса доллара. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает BaigeNews.kz.

"В некоторых сегментах рынка, конечно же, будут происходить изменения, но это рыночная экономика. И здесь на каждый сегмент приобретаемого жилья, конечно же, есть свои покупатели. В данном случае какие-то прямые прогнозы, наверное, давать сложно. Мы исходим из того, что государство в обязательном порядке будет только работать в направлении контроля цен на социальной жильё", - сказал министр .

Он отметил, что около 70% строительных материалов производится в Казахстане. Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил о том, что в Казахстане может вырасти цена на новое жильё. Он отметил, что страна импортозависима из-за некоторых строительных материалов.