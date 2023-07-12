Шарипханов рассказал президенту о предстоящей трансформации МЧС

Фото: akorda.kz

Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о проводимой работе и планах министерства по чрезвычайным ситуациям.

Президенту было доложено о предстоящей трансформации МЧС и проведении активных работ по формированию в обществе культуры безопасности. Как сообщил министр, в условиях увеличения количества и масштабов чрезвычайных ситуаций предусматривается переориентация государственной системы гражданской защиты с ликвидации ЧС на их предупреждение.

Президент также был проинформирован об укреплении материально-технической оснащённости, цифровизации спасательных подразделений, повышении кадрового потенциала и уровня социальной защиты спасателей и пожарных.

Сырым Шарипханов рассказал, что в целях обеспечения необходимых условий для заблаговременной защиты населения большое внимание уделяется внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по снижению количества чрезвычайных ситуаций и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.