В суде №2 города Атырау рассматривалось уголовное дело против четверых человек. Троих из них обвиняли в угрозах сотрудникам учреждения №75, где содержатся заключённые, а четвёртого — в подстрекательстве к таким действиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Согласно материалам дела, обвиняемые пытались защитить своих знакомых, находящихся под стражей, и требовали от сотрудников прекратить применять строгие меры. С 18 по 23 февраля 2024 года в общем чате они обсуждали, как запугать двух сотрудников учреждения. Один из обвиняемых подстрекал других к угрозам.

23 февраля вечером трое мужчин приехали к дому начальника режимного учреждения и потребовали его прекратить проверки осужденных. Они также угрожали заместителю начальника, который приехал на место по просьбе начальника, требуя ослабить меры против их знакомых, находящихся в изоляции.

Прокурор запросил для троих обвиняемых наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, а для четвёртого, учитывая смягчающие обстоятельства, — 6 лет 8 месяцев. Пострадавшие поддержали обвинение. Обвиняемые заявили, что не знали о противоправности своих действий, и попросили не лишать их свободы. Адвокаты предложили переквалифицировать дело, оправдать их или вовсе закрыть дело.

Суд решил признать троих обвиняемых виновными и приговорил их к 8 годам лишения свободы. Четвёртого подсудимого, у которого есть малолетние дети, приговорили к 6 годам 8 месяцам. Приговор ещё не вступил в законную силу.