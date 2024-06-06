Шантажировали интимными данными: женщина отдала 23 млн тенге вымогателям в Павлодарской области

Двух жителей Павлодара признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере. Следствием установлено, что 32-летний и 33-летний мужчины сообща требовали от женщины деньги и длилось это на протяжении почти трех лет. Когда жертва устала терпеть и искать финансы, то решила обратиться к полицейским. После этого подозреваемых задержали, передает корреспондент BaigeNews.kz.

История с вымогательством началась в 2021 году. По версии следствия, жители Павлодара стали писать женщине из Аксу с угрозами. Говорили о флешкарте и информации, которая сильно могла повлиять на ее положение в обществе. Кстати, существовали ли эта самая флешка, в ходе судебных заседаний так и не выяснили.

Заседания, к слову, прошли в закрытом режиме и рассмотрение дела без участия общественности провели именно из-за этой самой компрометирующей информации. Что именно мужчины угрожали разгласить, так и осталось тайной. Известно лишь, что закрытые слушания назначили из-за интимных подробностей.

Судья пояснил, что дело оказалось сложным и противоречивым. Отчасти из-за разных показаний на определенных этапах следствия.

"Она написала заявление 2 июля 2023 года. 3 июля она допрошена. Уже в тот момент она подробно описывает обстоятельства, где Володя появляется, неизвестные лица. Потом как они собирали компрометирующие материалы. Все эти моменты зафиксированы 3 июля. 13 июля уже подсудимые показания дают и один из них прямо говорит, что представился Володей, действительно солгал, что есть информация компрометирующая. Начал требовать деньги. В последующем естественно поменяли показания и указали, что пришли забирать долг", - рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Жительница Аксу, пояснил судья, терпела угрозы на протяжении почти трёх лет. Написала заявление летом 2023 года, можно сказать, оказавшись уже в полном отчаянии. Чтобы платить своим обидчикам брала кредиты, в долг, закладывала золото в ломбард. Дошло даже до того, что стала брать деньги из кассы в магазине, в котором работала.

Следствием установлено, что в общей сложности в период с 2021 по 2023 годы женщина отдала двум павлодарцам почти 24 миллиона тенге. При вынесении приговора суд, к слову, обязал все это вернуть потерпевшей.

"По иску понятно. Раз мы считаем, что вина доказана, само собой и ущерб 23 миллиона 939 тысяч тенге, которые заявлены потерпевшей, они должны быть возмещены. Моральный иск в размере три миллиона тенге суд считает тоже обоснованным, потому что в течение длительного времени она вынуждена была совершать действия, которые повредили ей на работе, страх испытывала. Тем более учитывая какие-то национальные традиции, эти сведения могли привезти к наиболее тяжким последствиям. Поэтому три миллиона морального вреда обосновано. И представительские расходы 500 тысяч тенге", - отметил Кудабай Султанов.

Обоих подсудимых в итоге признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере и по приговору назначили по 8 лет заключения. Вместе с тем, у павлодарцев конфисковали их телефоны, как предметы, при помощи которых совершалось преступление.

К слову, государственный обвинитель просил срок куда строже – в 11 лет. Однако суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, а потому назначил более мягкое наказание.