Шансы Кожалиевой и Шураева на выборах прокомментировал эксперт

Известный казахстанский политолог Талгат Калиев поделился с BaigeNews.kz мнением о предстоящих выборах в Мажилис,

По его мнению, выборы будут очень интересными, в первую очередь из-за участия одномандатников.

"Для населения выборы, безусловно, будут интересными. У нас в стране возрождается институт публичной политики. Как сами выборы будут интересны, так и период работы предстоящего созыва Мажилиса обещает быть увлекательным именно за счёт появления одномандатников. В агитационный период кандидаты будут встречаться с избирателями, выступать перед ними. В итоге, мы получим в Мажилисе людей, прошедших через прямые выборы. Это закалённые выборным процессом люди с высоким уровнем стрессоустойчивости, высокой реакцией, умеющие вести полемику, харизматичные, яркие и не имеют обязательств ни перед кем, кроме своих избирателей. Даже если не смогут опираться на парламентское большинство, они будут компенсировать это громкими заявлениями, резкими выпадами, громким запросами. Они будут артикулировать наиболее резонансные темы, которые сегодня блуждают в обществе", - считает политолог.

Вместе с этим, перед партиями также буду расти требования.

"Партии тоже будут вынуждены повышать градус своей риторики. Правительству придётся очень несладко, акиматам тоже. Думаю, вокруг рассмотрения бюджета будут всегда идти острые баталии, отчёты об исполнении бюджета будут приниматься жёстко и придирчиво".

Явку эксперт пока не прогнозирует высокой:

"Думаю, явка будет в коридоре 60-70%. У нас ещё проблема пассивности электората, мы слишком долго жили в условиях политической консервации, политическую культуру в избирателях надо ещё разбудить, потом формировать, закреплять – это достаточно долгий процесс. Ещё будет зависеть от поведения агитаторов – смогут ли они в ходе избирательной компании пробудить интерес к себе и заставить людей прийти на выборы".

Что касается известных в соцсетях самовыдвиженцах как Мухтар Тайжан, Тогжан Кожалиева и Арман Шураев, эксперт считает, что грядущие выборы покажут реальную силу их сетевой популярности.