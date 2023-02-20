"Шансов выжить у людей практически не было" — казахстанские спасатели об операции в Турции

Фото: МЧС РК

Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Турции, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин лично приехал в аэропорт ранним утром для того, чтобы поприветствовать группу спасателей, которых без преувеличения можно назвать героями.

"Уважаемые коллеги, я поздравляю вас с возвращением на родину. По поручению главы государства, вы честно выполнили свой долг. Вы испытали радость, когда удавалось спасти людей, а также горечь и переживания родственников людей, тела которых вы доставали. Это, конечно, морально очень тяжело. Я считаю, вы выполняли свой профессиональный долг, невзирая на все трудности, и выполнили его с честью. Поэтому вам огромное спасибо от меня лично", — сказал Юрий Ильин.

Он также подчеркнул, что работу казахстанских спасателей по ликвидации последствий землетрясения высоко оценил президент Касым-Жомарт Токаев и некоторые из тех, кто сегодня вернулся из Турции, будут представлены к государственным наградам. Остальные будут отмечены ведомственными наградами.

В свою очередь, посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи подчеркнул, что в эти сложные дни казахстанцы протянули его стране руку помощи.

"Мы выражаем вам огромную благодарность. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и весь казахстанский народ оказался рядом с нами в эти трудные дни. Мы никогда этого не забудем", — отметил он.

По поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, техника, врачи Центра медицины катастроф и кинологические расчёты МЧС Казахстана одними из первых направились в Турцию и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах в трёх регионах Турции. Возглавил группу первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев. Силами казахстанцев спасены семеро человек, извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Айдын Жоламанов в Турции руководил группировкой ДЧС Акмолинской области. Он рассказал, что работать приходилось по 16 часов в сутки.

"Наша группировка проводила разбор завалов семиэтажного дома, который практически сложился в ноль. Три этажа "ушли" в паркинг, всё остальное сложилось. Установили 16-часовой график и тремя группами разбирали завалы. К сожалению, в основном приходилось извлекать тела умерших. Это было страшно. В нашем объекте шансов выжить практически у людей не было, так как характер повреждений жилого дома был таков, что он сложился плита на плиту. Мы только поднимали плиты, которые сложились друг на друга. Психологам по началу было очень тяжело. В основном у меня ребята молодые. Извлекать тела было тяжело, сама обстановка была сложная. Плюс извлекать тела, когда за спиной стоят родные и близкие, очень тяжело", — рассказал Айдын Жоламанов.

Как поведал нам Жанат Камерденов, в первые сутки после приезда в Турцию казахстанским спасателям удалось вытащить из-под завалов сразу трёх человек. Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проёмы и щели в завалах.

"Первого человека мы обнаружили совершенно случайно, выполняя разведку внутри самого завала. Там были свободные пустоты, по ним можно было передвигаться. Вот на четвереньках пролазили, полностью осматривали завалы, слушали дыхание человека. Немного раскопали камни и вытащили человека. Выжили те, кто остался в пустотах. Между плитами или балками. А те, кто погибли, они погибли моментально во время обрушения", — говорит он.

А вот мама Жаната – Сандыгуль Камерденова - говорит, что всю неделю не могла уснуть, переживая за сына.

"Сначала я испугалась, а потом вспомнила, что сын всегда на передовых позициях, когда кому-то нужна помощь. Даже если мы едем в дальнюю дорогу, он останавливается возле машины, подойдёт, спросит: "Братан, помощь нужна?". Я знаю, что мой сын – герой. Я день и ночь молилась, чтобы Аллах вернул его в семью", — заявила женщина.

Врач Центра медицины катастроф КЧС Карагандинской области Алмагуль Алдабекова сообщила, что пострадавшие от землетрясения поступали с ранениями и ушибами. Каждое спасение воспринималось, по её словам, как настоящее чудо.

"Сложно было видеть боль людей, которым мы приехали помогать. Мы оказывали экстренную медицинскую помощь – инъекции, обработки. В первый день спасли троих. Там был один зажатый, а двое граждан с ушибами. Им очень повезло. Конечно, у них был стресс. Потому что столько дней быть под завалами. Ту радость, которую мы увидели в их глазах, сложно передать словами. Шоковое состояние и они не сразу поняли, что их обнаружили", — призналась Алмагуль.

Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. За весь период работ оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям. У местных жителей превалировали заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы.

Добавим, что по поручению главы государства в Турцию направлена гуманитарная помощь - палатки, обогреватели, тёплая одежда и другие предметы первой необходимости. Общий объём отправленной гуманитарной помощи — 55 тонн.

В Турцию были направлены спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. В адрес казахстанских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей Турции за профессиональную работу.

Фото: Ануар Абдрахманов