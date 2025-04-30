Шанс для журналистов: в Казахстане открывается прием заявок на президентские награды
Сегодня, 12:33
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Сегодня, 12:33Сегодня, 12:33
137Фото: pixabay.com
Согласно устоявшейся традиции в этом году состоится очередной конкурс на соискание премий и грантов, а также объявление Благодарности Президента Казахстана в области средств массовой информации. Об этом сообщил советник президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.
Прием представлений для участия в конкурсе будет проходить с 2 мая до 10 июня 2025 года.
Выдвигать кандидатов и творческие коллективы вправе средства массовой информации, общественные организации и государственные органы. К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.
Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте Акорды 2 мая.
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