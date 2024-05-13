Шанс для живых или почему в стране все еще не развито посмертное донорство

Количество нуждающихся в пересадке органов в Казахстане стремительно растет. В так называемом листе ожидания люди стоят годами и многие не дожидаются трансплантации. Несмотря на поток информации, казахстанцы по-прежнему скептически относятся к согласию на посмертное донорство. Корреспондент BaigeNews разбиралась, какие доводы чаще всего приводят наши соотечественники отказываясь подписать согласие.

Много ли желающих получить статус "Я - донор"?

Тысячи человек ждут своей очереди на пересадку почек, печени, сердца и легких. Чаще всего реципиентами для них становятся близкие родственники. А количество операций, проведенных посредством посмертного донорства в стране ничтожно мало. Хотя, вопреки расхожему мнению, стать донором органов посмертно, то есть при жизни дать согласие, гражданам Казахстана достаточно просто. Напомним, что в конце прошлого года в республиканском центре трансплантологии были проведены 2 операции, в ходе которых были спасены жизни 9 пациентам. Они были проведены посредством посмертного донорства.

Как оформить согласие или отказ от донорства в Казахстане?

Дать согласие либо же отказ на донорствоможно, обратившись в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, или в поликлинику по месту прикрепления. Также статус "я - донор" можно оформить на платформе Egov.kz

В странах Европы, в США к такому понятию, как посмертное донорство, относятся с пониманием и принятием. Как правило из всех проведенных там операций в сфере трансплантации в более 70% случаях используют трупные органы. Для большинства граждан норма подписать согласие и возможно спасти чью-то, а возможно и несколько жизней. Специалисты говорят, что пациенты, перенесшие трансплантацию органов, после пересадки живут десятилетиями. У них появляется возможность воспитать детей или даже увидеть внуков. Для большинства жизнь продлевается на десятилетия и качество их жизни после операции, как правило, улучшается.

Почему казахстанцы против посмертного донорства?

К сожалению, превалирующая часть казахстанского населения по-прежнему не хотят даже слышать о донорской трансплантологии. Доводы приводят разные: кто-то ссылается на религию или национальные традиции. Об этом неоднократно говорила главный внештатный специалист по гемодиализу и трансплантологии управления здравоохранения Карагандинской области. Кстати, в Карагандинском регионе не было ни одного случая трупного донорства. Жители Карагандинской области могут только рассчитывать, что в других областях найдется донор.

"На самом деле, когда люди говорят, что посмертное донорство не допускается в силу канонов какой-либо из религий, не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Хотя все прекрасно знают, что в мусульманских странах посмертное донорство развиваются очень даже успешно. Например, в Турции и Пакистане. А Исламская республика Иран является мировым лидером в организации посмертного донорства. Я думаю, что это о многом говорит. Со своей стороны мы проводим разъяснительные встречи, предлагаем населению ознакомиться с информацией в печатных брошюрах, но пока желаемого результата нет. Необходимо, чтобы об этом говорили на разных уровнях, начиная с Правительства. Пока же ситуация такая: произошел несчастный случай доктора провели реанимационные действия, но мозг человека уже умер. Если у погибшего не было ряда хронических заболеваний он может стать донором для тех, кто находится в очереди. Но чаще всего в разговоре с родственниками мы слышим категоричное "нет", - подчеркнула Салтанат Сариева.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти слова мы обратились к священнослужителям наиболее распространённых традиционных религий в стране. Они ответили, что ни одна традиционная религия не осуждает донорство и трансплантацию органов от посмертного донора или от живого. Более того это считается актом любви и сострадания. Они отметили, что религия только поощряет добровольное желание человека пожертвовать частью своего тела для спасения жизни ближнего.

"Мы просим всех неравнодушных людей не отворачиваться от данной проблемы и просим выразить свое согласие на посмертное изъятие органов для пересадки", — сказал протоирей Крестовоздвиженского храма Караганды Карагандинской и Шахтинской епархии"

Некоторые пациенты могут годами ожидать трансплантации донорских органов. Учитывая тот факт, что в этот список пациент попадает только в том случае, когда все методы лечения уже испробованы и спасти жизнь может только трансплантация, то вполне понятно, что состояние их ухудшается - у кого-то счет идет на недели, у кого-то на дни.

Карагандинец Марат Ахметжанов посещает гемодиализный центр уже больше 5 лет. С каждой процедурой переносить очистку крови приходится все сложнее. О качественном образе жизни пока не может быть и речи. Выехать даже на несколько дней из города значит рискнуть здоровьем или даже жизнью. Несмотря на то, что в стране открывается все больше центров диализа, пациенты привыкают к тому месту, где всегда проходят процедуру.

"В листе ожидания я, как и многие стою годами. Надежда, что появится донорская почка очень мала. Если честно, многие даже не знают о том, что можно подписать согласие на посмертное изъятие органов и спасти человека. Признаться я и сам никогда не задумывался, пока жизнь меня не столкнула с этим. Очень больно, когда ты приходишь на гемодиализ, а соседа по палате, с которым не один год в одно время проходил диализ, нет…. Это происходит очень часто, многие не дожидаются трансплантации. Наверное, стоит больше говорить об этом, разъяснять, что изъятие органов происходит в случае автокатастрофы, травмы, не совместимой с жизнью, когда врачи констатируют полную смерть мозга. На сегодняшний день даже если случается такое, жизненные органы не пострадали и их можно трансплантировать больному человеку, родственники умершего не дают согласия", - поделился Марат Ахметжанов.

Хотя в Кодексе о здоровье народа существует понятие о презумпции согласия. Что значит, что каждый здоровый казахстанец, не запретивший при жизни изъятия своих органов, после смерти рассматривается в качестве потенциального донора. Чтобы, скажем так, популяризировать понятие трупного донорства, Правительством будут разрабатываться новые нормы. А экс-глава Минздрава на личном примере показала, как важно и, что самое главное, просто дать согласие на посмертное донорство. Ажар Гинаят отметила, что эта проблема многих стран и население Казахстана должно быть готово к тому, чтобы после смерти оставить органы живым.