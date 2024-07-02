ШОС: какие перспективы ожидают члены организации и желающие войти в нее

Шанхайская организация сотрудничества на протяжении двух десятилетий доказала свою значимость как одна из самых активных и успешных международных организаций. С расширением и увеличением числа участников ШОС привлекает все большее внимание на мировой арене. Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алия Мусабекова рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о выгодах, которые Казахстан получает от членства в ШОС, а также о перспективах расширения организации.

Значение ШОС для Казахстана

Алия Мусабекова заявляет, что сегодня ШОС – это одна из самых активных и успешных международных организаций в мире. Формат ШОС вызывает большой интерес среди широкого круга государств, и многие страны проявляют желание установить партнерские отношения с организацией.

"Казахстан – не просто рядовой член организации, а страна-учредитель формата. Закономерно, что мы пользуется авторитетом на площадке ШОС и успешно продвигаем своё видение региональной и глобальной безопасности. Для Казахстана, как средней державы, ШОС важен как механизм повышения субъектности государства в мировой политике", – добавляет Мусабекова.

Казахстан получает значительные преимущества от членства в ШОС. Во-первых, это повышение международного авторитета и возможности для дипломатического взаимодействия с другими странами-участниками. Во-вторых, это экономические выгоды, включая торговлю и инвестиции. Благодаря участию в ШОС, Казахстан может расширить свои экономические горизонты и укрепить свои позиции, как в регионе, так и на глобальной арене.

Расширение ШОС: перспективы

Алия Мусабекова отметила, что расширение ШОС уже второй раз происходит в Астане. В 2017 году на подобном саммите были приняты Индия и Пакистан. И вот опять наша столица станет местом, где состоится официальное вступление Республики Беларусь в ряды полноправных членов.

"В связи с тем, что Беларусь и ранее имела налаженные партнерские отношения с ШОС, и президент страны Александр Лукашенко принимал участие в семи предыдущих саммитах организации, вряд ли данное официальное вступление окажет существенное влияние на ее работу", – говорит Мусабекова.

Однако присоединение Беларуси имеет значение для развития единого транспортного пространства ШОС, так как страна имеет выход на Европейский Союз и может играть ключевую роль в объединении континентальных транспортных коридоров.

Новая парадигма безопасности

По словам Алии Мусабековой, в условиях глобальных геополитических потрясений, когда старые правила игры уже не работают, а новые еще не придуманы, мир оказывается в обстановке тотального недоверия и дисфункции многосторонних институтов.

В этот исторический момент возрастает роль ШОС, как уникального по своему духу формата. Участники и наблюдатели в ШОС разделяют понимание общей неделимой безопасности и усиленного партнерства по поддержанию мира. Выработан так называемый "стиль ШОС" - форма поведения государств, когда они стремятся взаимодействовать в кооперационной повестке. Даже при наличии конфликтов страны ШОС находят точки соприкосновения и пространство для диалога.

"Предстоящий Астанинский саммит ШОС пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию". Казахстан как председатель будет продвигать повестку консолидации усилий международного сообщества для дипломатического решения международных споров и конфликтов", - сказала эксперт КИСИ.

В условиях глобальных изменений ШОС становится важным инструментом для Казахстана. Укрепление экономического сотрудничества, расширение транспортных и логистических коридоров и продвижение новой парадигмы безопасности дают стране возможность повысить свою субъектность на международной арене и стать ключевым игроком в Евразийском регионе.