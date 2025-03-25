Шамиль Ожаев отличился на чемпионате Азии по борьбе
В схватке за третье место ему противостоял спортсмен из Южной Кореи.
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
47Фото: ДРС
Казахстанский борец греко-римского стиля Шамиль Ожаев (до 87 килограммов) завоевал "бронзу" на чемпионате Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
В схватке за третье место Ожаеву противостоял Сан Хёк Пак из Южной Кореи. Встреча завершилась победой казахстанца со счётом 5-1.
Ранее "бронзу" завоевал Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов).
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