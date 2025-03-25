  • 25 Марта, 22:45
  • BAIGENEWS

Шамиль Ожаев отличился на чемпионате Азии по борьбе

В схватке за третье место ему противостоял спортсмен из Южной Кореи.

Сегодня, 22:25
АВТОР
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ДРС Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
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Фото: ДРС

Казахстанский борец греко-римского стиля Шамиль Ожаев (до 87 килограммов) завоевал "бронзу" на чемпионате Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

В схватке за третье место Ожаеву противостоял Сан Хёк Пак из Южной Кореи. Встреча завершилась победой казахстанца со счётом 5-1.

Ранее "бронзу" завоевал Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов).

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