Казахстанский борец греко-римского стиля Шамиль Ожаев (до 87 килограммов) завоевал "бронзу" на чемпионате Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

В схватке за третье место Ожаеву противостоял Сан Хёк Пак из Южной Кореи. Встреча завершилась победой казахстанца со счётом 5-1.

Ранее "бронзу" завоевал Ибрагим Магомадов (до 77 килограммов).