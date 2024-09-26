Shaman объявил о разводе с женой

Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) объявил, что разводится со своей женой из-за нехватки времени на личную жизнь, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы с Еленой - очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод - наше совместное решение. Мы остаёмся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид", - написал певец в Telegram-канале.

Это второй брак Ярослава Дронова. С 2012 по 2016 год он был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, с которой познакомился в родном Новомосковске.

С 2017 года связан узами брака с Еленой Мартыновой. Она старше певца на 14 лет.