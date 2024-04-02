Нет прибыли: шахтёры и металлурги Qarmet не получат 13-ую зарплату

Профсоюзы угольщиков "Коргау" и металлургов "Жактау" получили официальный ответ от компании Qarmet по поводу 13-ой зарплаты. Эту выплату предприятие делать не будет из-за отсутствия прибыли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

"Получен официальный ответ относительно выплаты работникам вознаграждения по итогам деятельности предприятия за отработанный год (13-я заработная плата). В документе со ссылкой на приложение к коллективному договору указывается, что "разовая выплата по итогам деятельности компании за отработанный год работникам выплачивается при условии, что прибыль за отработанный год составит ≥ 0 (ноль) тенге. В связи с отсутствием одного из ключевых показателей по условию Положения №12 Коллективного договора, а именно – прибыли предприятия и как следствие отсутствия финансового источника, разовая выплата по итогам производственной деятельности предприятия за отработанный 2023 год не представляется возможной". К ответу приложены официальные данные налоговой отчётности, подтверждающие отсутствие прибыли", - сообщили в профсоюзах.

Несмотря на отказ, шахтёры и металлурги намерены и дальше добиваться этой выплаты. .