ТОО подало иск к работнику о признании незаконным и отмене заключения госинспектора труда и акта специального расследования, согласно которым в происшествии на шахте установлена 100-процентная вина работодателя. Дело рассмотрели в специализированном межрайонном административном суде области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что 13 ноября 2023 года на шахте рудника "З" ТОО "К" произошло падение горной массы с кровли, в результате чего работник К. получил тяжёлую производственную травму.

По результатам специального расследования комиссия под руководством государственного инспектора труда установила полную вину работодателя. Однако ТОО "К" не согласилось с выводами комиссии и оспорило их, указывая на грубую неосторожность работника, якобы нарушившего технику безопасности.

Суд, рассмотрев материалы дела, отказал в удовлетворении иска работодателя, подтвердив законность выводов комиссии.

Решение суда не вступило в законную силу.