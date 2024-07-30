Шахтёр отсудил у работодателя 5 млн тенге за моральный вред в Актобе

В Актобе в суд обратился работник с иском к предприятию о взыскании пяти миллионов тенге компенсации за причинённый моральный вред и выиграл дело, передаёт BaigeNews.kz.

Как следует из материалов, истец работал на шахте в должности крепильщика с 2022 года. Однажды на смене в забое на него упала горная масса. В результате несчастного случая шахтёр получил тяжёлые травмы, перенёс операцию, ему присвоена инвалидность ІІІ группы.

Актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, установлена степень вины работодателя 80% и 50% утрата работоспособности истца.

Суд принял во внимание причинение истцу в результате несчастного случая существенного вреда здоровью и с учётом тяжести полученных травм, предстоящей операции и курсов реабилитации по восстановлению утраченного здоровья удовлетворил требование истца в полном объёме.

С работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере пять миллионов тенге.