  • 20 Сентября, 01:45
  • BAIGENEWS

Шахтер скончался от полученных травм в области Абай

Сегодня, 00:21
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 00:21
Сегодня, 00:21
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Фото: pixabay.com

Двое работников получили травмы в Орловской шахте в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу KAZ Minerals.

"Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Второй после оказания медицинской помощи находится дома", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. По предварительной версии его причиной послужило обрушение горной массы.

"Руководство и коллектив группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет всеобъемлющую помощь семье", – говорится в сообщении.

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