Шахтер скончался от полученных травм в области Абай

Двое работников получили травмы в Орловской шахте в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу KAZ Minerals.

"Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Второй после оказания медицинской помощи находится дома", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. По предварительной версии его причиной послужило обрушение горной массы.