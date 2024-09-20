Шахтер скончался от полученных травм в области Абай
Сегодня, 00:21
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Сегодня, 00:21Сегодня, 00:21
148Фото: pixabay.com
Двое работников получили травмы в Орловской шахте в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу KAZ Minerals.
"Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Второй после оказания медицинской помощи находится дома", - сообщили в пресс-службе предприятия.
Создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. По предварительной версии его причиной послужило обрушение горной массы.
"Руководство и коллектив группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет всеобъемлющую помощь семье", – говорится в сообщении.
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