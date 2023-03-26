Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик

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Одна из участниц Гран-при в индийском Нью-Дели, немецкий гроссмейстер Элизабет Петц написала в соцсетях своё мнение о конфликте двух казахстанских шахматисток Жансаи Абдумалик и Бибисары Асаубаевой, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Асаубаева обвинила Абдумалик в "неспортивном поведении" из-за того, что Жансая неожиданно покинула турнир и оставила игровую сетку из 12 человек без одного участника. Двукратная чемпионка мира по блицу посоветовала коллеге по цеху "завязывать со спортом, выйти замуж и варить мужу борщи". Жансая Абдумалик в свою очередь подготовила "ответку" и обвинила коллегу во лжи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elisabeth Paehtz (@elisabeth_paehtz)

"Дорогие друзья по шахматам. Я не собиралась публиковать ничего личного из нынешних эмоциональных "американских горок", происходящих во время Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели, однако некоторые вещи слишком неожиданны для меня, чтобы о них молчать. Жансая Абдумалик покинула турнир после первого дня. Она уехала, потому что столкнулась с серьёзными проблемами в аэропорту и последующих неприятностей в отеле. Главной причиной этих проблем была недостаточная организация со стороны официальных лиц ФИДЕ. Она уехала не потому, что решила сорвать турнир, как утверждает ее соотечественница Бибисара Асаубаева", — написала Элизабет в Instagram.

Также немецкий гроссмействер уверяет, что когда Бибисара Асаубаева узнала о своём выходе и потенциально новом сопернике из Индии, она была первой, кто не согласился и даже хотел покинуть турнир раньше всех остальных.

По словам шахматистки, пять игроков, включая ее саму, подписали письмо, в котором убеждали ФИДЕ отложить мероприятие.

"За ночь Бибисара передумала и сообщила об этом ФИДЕ. Более того, она оскорбила Жансаю во время официального телефонного разговора с официальными лицами ФИДЕ. Таким образом, заявление Бибисары Ассаубаевой о том, что она никогда не подписывала письмо и никогда не хотела покидать турнир, является ложью и, я полагаю, сделано для того, чтобы нанести ущерб репутации ее соотечественницы, ни больше, ни меньше. Поскольку пост Бибисары в Инстаграме был опубликован и широко распространился, я могу подтвердить, что четыре других игрока никогда бы не осмелились поместить ее имя в письме без ее разрешения!", — написала Элизабет.

В комментариях фанаты отмечают, что каждая из девушек, возможно лукавит. Между тем, многие подписчики на разных языках задаются вопросом, что именно случилось в аэропорту и какие условия были в гостинице, что Жансая отказалась участвовать в Гран-При.