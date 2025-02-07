Шаги по сохранению культурного наследия тюркских стран обсудили в Астане
Аида Балаева предложила реализовать в Туркестане проект по обучению реставраторов.
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В Астане под председательством министра культуры и информации РК Аиды Балаевой прошло II заседание Совета Фонда Тюркской культуры и наследия, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии, состоявшемся в Национальном музее РК, приняли участие президент Фонда Тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, а также министры и представители министерств культуры стран-членов Фонда.
Участники заседания обсудили шаги по сохранению, изучению и популяризации тюркского культурного наследия на международной арене в соответствии с поручениями глав тюркских государств, отраж`нных в стратегическом документе "Видение Тюркского мира – 2040".
Аида Балаева поприветствовала участников мероприятия, подчеркнув важную роль Фонда тюркской культуры и наследия в сохранении уникальных культурных и исторических памятников.
"Сегодня вопрос сохранения историко-культурного наследия особенно актуален для наших стран. Время, изменение климата, а также, к сожалению, антропогенные факторы оказывают значительное влияние на состояние древних памятников и артефактов. В связи с этим растёт необходимость в квалифицированных специалистах в области консервации и реставрации таких объектов", — отметила министр.
В этой связи она предложила реализовать в Туркестане проект по обучению реставраторов, который, по её словам, станет отличной площадкой для обмена опытом между реставраторами из разных стран и поможет в реализации совместных инициатив.
Кроме того, Аида Балаева сообщила, что в этом году пройдёт научный семинар под названием "Ботай және Тұран – түркі әлемінің жауһары". Это мероприятие будет направлено на изучение и реконструкцию различных исторических периодов тюркской цивилизации, что позволит углубить понимание её культурного наследия.
Президентом Фонда Актоты Раимкуловой представлен отчёт о деятельности организации за 2024 год, а также обсуждены планы на 2025-2026 годы.
Итоги заседания стали очередным важным шагом в развитии культурного сотрудничества тюркских стран, укрепили взаимодействие в сфере сохранения культурного наследия и дали новый импульс международным проектам.
Также в рамках заседания в Национальном музее при поддержке МКИ РК состоялось торжественное открытие международной выставки "Тіл – ізгіліктің бастауы: Диуан луғат әт-түрк", посвящённой 950-летию выхода в свет энциклопедического словаря "Диуан лугат ат-турк". Экспозиция акцентирует внимание на роли тюрков, как создателей уникальной цивилизации, и представляет аутентичное наследие, дошедшее до наших дней.
Казахстан в 2025 году председательствует в Совете Фонда тюркской культуры и наследия.
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