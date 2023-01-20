Сгорели 44 бутика, пострадали три человека: подробности о пожаре на рынке в Таразе

Фото: ktk.kz

В Таразе во время крупного пожара на городском рынке пострадали три человека. В двухэтажном здании полностью уничтожены крыша и 44 бутика с товарами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Все сгорело, три бутика было. Все сгорело, ничего не осталось. Говорят, замыкание было", - рассказали предприниматели.

Огонь на двухэтажном крытом рынке вспыхнул в обед. По словам очевидцев, сначала они почувствовали запах дыма, а после языки пламени охватили весь второй этаж. Там торговали одеждой, тканями и фурнитурой.

У двух женщин медики констатировали нервный срыв и шок. Им оказали помощь и отпустили домой.

Электротравму и отравление угарным газом получил пожарный, который одним из первых вошёл в горящее здание.

По предварительной версии, все случилось из-за короткого замыкания. Продавцы сетуют: в здании было холодно – и обогреваться приходилось электричеством. Точную причину ЧП и сумму ущерба устанавливают специалисты.

Площадь возгорания составила 1050 квадратных метров из 2150 имеющихся.