В соцсетях появилось интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, который якобы зовёт жителей региона принять участие в акции "Бессмертный полк". В пресс-службе акимата заявили, что это видео - фейк, передаёт BaigeNews.kz.

"В Интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикреплённым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации", - заявили в акимате.

В тексте под фейковым видео говорится, что аким лично примет участие в акции "Бессмертный полк". А распространяемые слухи о запретах шествия - "это провокации со стороны деструктивных сил".