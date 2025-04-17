Сгенерированное ИИ интервью акима СКО распространяют в Сети
В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации.
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В соцсетях появилось интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, который якобы зовёт жителей региона принять участие в акции "Бессмертный полк". В пресс-службе акимата заявили, что это видео - фейк, передаёт BaigeNews.kz.
"В Интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикреплённым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации", - заявили в акимате.
В тексте под фейковым видео говорится, что аким лично примет участие в акции "Бессмертный полк". А распространяемые слухи о запретах шествия - "это провокации со стороны деструктивных сил".
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