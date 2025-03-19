Сформирована новая модель политического устройства – спикер Мажилиса
Ерлан Кошанов напомнил о политических изменениях в стране.
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В Казахстане сформирована новая модель государственно-политического устройства. Об этом на заседании заявил Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.
Ерлан Кошанов напомнил о политических изменениях в стране, принятых в рамках послания Президента, озвученном три года назад. На протяжении тридцати лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления, подчеркнул Кошанов.
Однако, со временем, действовавшая долгие годы модель привела к серьезному политическому кризису. Это было во многом связано с чрезмерной концентрацией власти и капитала у отдельных групп и одной личности. Все это раздражало общество и тормозило развитие страны, считает спикер Мажилиса.
"Поэтому три года назад чрезвычайно важно было запустить процесс модернизации политической системы. Уйти от ситуации, когда вся власть концентрируется только в одних руках.
Мировые реалии показывают, что во многих странах передача и делегирование верховной власти другим политическим институтам до сих пор вызывает самые разные споры и дискуссии.
В нашей стране, Президент наоборот, по своей личной инициативе перераспределил часть полномочий и ввел однократный семилетний срок.
Тем самым, завершил эпоху суперпрезидентской модели правления.
Иначе говоря, в стране была "обнулена" прежняя политическая архитектура и действовавшие принципы управления страной.
Сформирована совершенно новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти", - сказал Кошанов.
По его словам, теперь рядом с Президентом появились обновленные, обладающие необходимым объемом полномочий и пользующиеся доверием общества – Парламент, Правительство, Конституционный суд и политические партии.
Теперь вырисовываются четкие контуры социального государства, где каждое действие пронизано уважением к закону и порядку, считает Кошанов.
"С этого момента Справедливый Казахстан становится не лозунгом, а реальной возможностью.
В этих условиях значительно усиливались полномочия законодательного органа, расширялись его функции.
Соответственно новому Парламенту нужны были и законодатели новой формации, с принципиальными и открытыми взглядами", - сказал спикер Мажилиса.
По его словам, отправной точкой для реализации реформ стала либерализация выборного законодательства. Это дало мощнейший импульс всем – начиная от партий и общественных объединений до простых граждан.
У всех появились реальные и равные шансы принять участие в политической жизни страны, заключил спикер Мажилиса.
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