Сферу применения цифрового тенге расширили в Казахстане
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Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, в каких сферах планируется использовать цифровое тенге, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы ещё больше расширили сферы применения цифрового тенге, связанных именно с деньгами налогоплательщиков. Мы сейчас делаем пилот по трансфертам из Нацфонда. У нас есть железнодорожный проект, по нему запущен цифровой тенге, базы смарт-контракта и деньги, которые проходят, они идут уже цифровым тенге. Это работает сейчас", - сказал Тимур Сулейменов.
Такую же работу Нацбанк проводит с министерством сельского хозяйства по "Ауыл аманаты". Это делается для того, чтобы деньги, которые в виде субсидий приходят, приходили в виде цифрового тенге. Это в конечном итоге скажется на прозрачности их использования.
"Кто получает, как расходует, правильный ли расход, чтобы это было видно. Тоже самое делается по промышленным субсидиям, и как раз на госзакупки тоже будем распространять. Здесь у нас такая хорошая интеграция с Министерством финансов и Агентством по противодействию коррупции. Вообще если эти проекты стрельнут, это будет один из значимых элементов прозрачности всех этих сфер: госзакупки, стройка, и так далее. Я надеюсь, что потому будет меньше желающих эти деньги неправильно использовать", - резюмировал глава Нацбанка.
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