Сферу применения цифрового тенге расширили в Казахстане

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, в каких сферах планируется использовать цифровое тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы ещё больше расширили сферы применения цифрового тенге, связанных именно с деньгами налогоплательщиков. Мы сейчас делаем пилот по трансфертам из Нацфонда. У нас есть железнодорожный проект, по нему запущен цифровой тенге, базы смарт-контракта и деньги, которые проходят, они идут уже цифровым тенге. Это работает сейчас", - сказал Тимур Сулейменов.

Такую же работу Нацбанк проводит с министерством сельского хозяйства по "Ауыл аманаты". Это делается для того, чтобы деньги, которые в виде субсидий приходят, приходили в виде цифрового тенге. Это в конечном итоге скажется на прозрачности их использования.