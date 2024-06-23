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Сферу Нұр Әлем подсветили в честь Дня казахстанской полиции

Сегодня, 02:32
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 02:32
Сегодня, 02:32
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Фото: Polisia.kz

Здание "Қазақстан темір жолы" и сфера "Нұр әлем" в центре EXPO в Астане зажглись в честь Дня казахстанской полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Свой профессиональный праздник казахстанские полицейские отмечают 23 июня.

Ежедневно в стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступает на службу свыше 14 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. За годы независимости 817 сотрудников органов внутренних дел погибли при несении службы.

Работа в полиции — это и борьба с криминалом и готовность в любую минуту прийти на помощь любому, кому она в данный момент больше всего необходима.

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