Сферу Нұр Әлем подсветили в честь Дня казахстанской полиции

Здание "Қазақстан темір жолы" и сфера "Нұр әлем" в центре EXPO в Астане зажглись в честь Дня казахстанской полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Свой профессиональный праздник казахстанские полицейские отмечают 23 июня.

Ежедневно в стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступает на службу свыше 14 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. За годы независимости 817 сотрудников органов внутренних дел погибли при несении службы.

Работа в полиции — это и борьба с криминалом и готовность в любую минуту прийти на помощь любому, кому она в данный момент больше всего необходима.