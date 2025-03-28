В южных районах региона (Шетском и Актогайском) он продлится с 29 марта по 12 апреля, а в северных районах (Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском и Абайском) — с 12 по 26 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

К охоте допускаются только селезень утки и самец тетерева, а заниматься этим можно лишь на территории охотничьих хозяйств с соответствующими разрешениями и в пределах установленной квоты.

Документы, необходимые для охоты:

охотничий билет;

путёвка от охотничьего хозяйства;

разрешение на хранение и ношение оружия (при охоте с огнестрельным оружием).

Оформить разрешение на использование животного мира можно через систему Е-лицензирования. Срок выдачи документа составляет три рабочих дня.

Без необходимых документов охота считается незаконной и может повлечь административную или уголовную ответственность. Также охотники обязаны соблюдать экологические нормы:

не тревожить места гнездования птиц и сохранять природный баланс;

соблюдать режим тишины;

следить за чистотой территории и выполнять требования противопожарной безопасности.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев напомнил, что охота — это не только традиция, но и большая ответственность.

"Каждый охотник должен беречь природу, не нарушать границы особо охраняемых территорий, не уничтожать редкие виды животных и не оставлять мусор в лесах", — отметил он.

Нарушение правил охоты, отсутствие разрешений, превышение лимита добычи или стрельба по запрещённым видам животных приравнивается к браконьерству. За такие нарушения предусмотрены строгие меры наказания — от штрафов до лишения права охотиться в будущем.