Сезон охоты начался в Карагандинской области
В Карагандинской области стартует весенний сезон охоты.
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В южных районах региона (Шетском и Актогайском) он продлится с 29 марта по 12 апреля, а в северных районах (Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркаралинском и Абайском) — с 12 по 26 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
К охоте допускаются только селезень утки и самец тетерева, а заниматься этим можно лишь на территории охотничьих хозяйств с соответствующими разрешениями и в пределах установленной квоты.
Документы, необходимые для охоты:
- охотничий билет;
- путёвка от охотничьего хозяйства;
- разрешение на хранение и ношение оружия (при охоте с огнестрельным оружием).
Оформить разрешение на использование животного мира можно через систему Е-лицензирования. Срок выдачи документа составляет три рабочих дня.
Без необходимых документов охота считается незаконной и может повлечь административную или уголовную ответственность. Также охотники обязаны соблюдать экологические нормы:
- не тревожить места гнездования птиц и сохранять природный баланс;
- соблюдать режим тишины;
- следить за чистотой территории и выполнять требования противопожарной безопасности.
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев напомнил, что охота — это не только традиция, но и большая ответственность.
"Каждый охотник должен беречь природу, не нарушать границы особо охраняемых территорий, не уничтожать редкие виды животных и не оставлять мусор в лесах", — отметил он.
Нарушение правил охоты, отсутствие разрешений, превышение лимита добычи или стрельба по запрещённым видам животных приравнивается к браконьерству. За такие нарушения предусмотрены строгие меры наказания — от штрафов до лишения права охотиться в будущем.
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