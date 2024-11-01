Сезон массовых катаний откроют на Медеу
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
121Фото: instagram.com/medeu_official
2 ноября на высокогорном катке "Медеу" откроют сезон, передаёт BaigeNews.kz.
Гостей будут ждать с 12:00 до 20:00. В первой половине дня отдыхающих ждёт концерт звезд казахстанской эстрады - Ассу, Інжу Әнуарбек, Музарт Life и других исполнителей. С 17:00 начнётся вечерняя дискотека на льду с конкурсами и подарками.
Автобусе №12 до катка будет курсировать до полуночи.
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