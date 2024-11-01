Сезон массовых катаний откроют на Медеу

2 ноября на высокогорном катке "Медеу" откроют сезон, передаёт BaigeNews.kz.

Гостей будут ждать с 12:00 до 20:00. В первой половине дня отдыхающих ждёт концерт звезд казахстанской эстрады - Ассу, Інжу Әнуарбек, Музарт Life и других исполнителей. С 17:00 начнётся вечерняя дискотека на льду с конкурсами и подарками.

Автобусе №12 до катка будет курсировать до полуночи.