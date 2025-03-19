Высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на десять дней позже обычного – 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате города отметили, что в связи с потеплением и усиленной солнечной активностью, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время. Будние дни – с 17:00 до 20:00. Выходные и праздничные дни – с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 24:00.