Сезон катаний на "Медеу" продлили в честь Наурыза
Пускать на каток будут только по вечерам.
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
111Фото: pxhere.com
Высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на десять дней позже обычного – 25 марта. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате города отметили, что в связи с потеплением и усиленной солнечной активностью, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время. Будние дни – с 17:00 до 20:00. Выходные и праздничные дни – с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 24:00.
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