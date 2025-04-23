В Кызылординской области создадут специальную экономическую зону "Коркыт Ата", передаёт BaigeNews.kz.

Постановление об этом опубликовано на портале "Открытые НПА".

Сообщается, что территория СЭЗ составит 106 гектаров. СЭЗ создаётся на период до 31 декабря 2049 года.

Целями создания СЭЗ "Коркыт Ата" являются привлечение отечественных и иностранных инвесторов для создания современных промышленно-производственных комплексов, создание условий для развития частного предпринимательства, стимулирование роста транзитного транспортно-логистического потенциала и торгово-логистических связей, а также повышение туристского потенциала.

Списки необходимой для инвестпроектов инфраструктуры в регионах создадут в правительстве РК.